شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: تسلط الرجل على المرأة باسم القوامة أمر غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى" تويتر" مجموعة من التدوينات القصيرة تحت هاشتاج وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، وقالت دار الإفتاء بمناسبة اليوم العالمى للمرأة " استوصوا بالنساء خيرًا .. هناك وقفت سيدة المطر تتحمل البرد وقسوته من أجل لقمة العيش وقبلها كانت سيدة القطار التي دافعت عن شاب رأت فيه ابنها بقلب جسور وسبقتها فتاة العربة بالإسكندرية التي تحملت أعباء صعبة للكسب الحلال كل التحية والتقدير لنساء فوق رؤوسنا".

كما نشرت دار الإفتاء تدوينة قالت خلالها: التسلط على المرأة من قبل الرجل باسم القوامة أمر غير مقبول، فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، ومسألة القوامة لا تعنى التسلط على المرأة وقمعها بل هي عملية تنظيمية لإدارة الأسرة.

وفى نفس السياق غيرت دار الإفتاء صورة الغلاف للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك"وتضمنت عبارة"أمى، الجنة تحت أقدام الأمهات".

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية قال : إن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتكرمها وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، كما أنها تعد المرأة شريكًا أساسيًّا في تحقيق البناء والتنمية في الدول والمجتمعات باعتبارها تمثل نصف المجتمع، ولما تقوم به من دور كبير في تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع قادرة على العمل والبناء وهذا الدور لا يمكن لأحد أن ينكره.

وأضاف مفتي الجمهورية في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام: إن الشريعة الإسلامية جاءت لتنصف المرأة وتكرمها وتعلي من شأنها بعدما كانت تتعرض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام، كما أن الشريعة الإسلامية تكرم المرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، داعيًا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح.