شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: الدولة تسعى لتطعيم أكبر قدر من السكان ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن الدولة المصرية تسعى لتطعيم أكبر نسبة ممكنة من السكان ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال تاج الدين ـ في تصريح لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية ـ إن أصحاب الأمراض المزمنة هم الفئة الأولي بالرعاية والحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا يعقبهم كبار السن ، موضحا أن هناك أنواعا كثيرة من اللقاحات المضادة للفيروس ، وأنه لم يتم رصد أي آثار جانبية خطيرة لأي نوع من اللقاحات.

وبشأن التجارب للتوصل إلى لقاح مصري ضد كورونا ، قال تاج الدين إن الأبحاث الطبية والاكلينيكية السريرية مستمرة ، إلا أنه أشار إلى أن الجهات العلمية لا تبرز أي خبر علمي إلا بعد الانتهاء من الدراسة او التجربة وحتى التوصل إلى نتائج محددة وواضحة.