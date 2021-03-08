التموين: ضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بمنافذ صرف السلع التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقية.

وقال وزيرالتموين، إن تلك التوجيهات تأتي حرصا على المواطن الذي تدعم له الدولة الخبز والسلع التموينية بما يقدر بـ 84 مليار جنيها سنوياً.

وأشار المصيلحي، إلى أن الوزارة توفر احتياطي من الدقيق بالمخابز حصة 3 أيام إضافة الي الحصة المقررة يومياً، كما تقوم الوزارة بضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز إضافة الي السلع الأخرى التي توجد في المنظومة، لمنافذ صرف السلع التموينية.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات أعلنت المديريات التموينية عن عدد من الضبطيات كان علي رأسها مديرية تموين المنيا التي أكدت تحرير (17 محضر لمخابز نقص وزن ، و18 محضر لمخابز غير مطابقة للمواصفات، كما تم ضبط 700 لتر زيت وطحينة مجهولة المصدر).

وفي محافظة الأقصر ضبطت المديرية 100 طن (أسماك - لحوم - دواجن) بأحد المطاعم غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وفي محافظة الغربية تم تحرير عدد (10 محاضر لمخابز لمخالفتهم المواصفات اضافة الي نقص الوزن، وتحرير عدد 3 محاضر بيع بازيد من التسعيرة، وعدد 7 محاضر عدم اعلان عن الأسعار).

وبمحافظة الدقهلية تمكنت المديرية من ضبط ( 61 مخالفة تموينية ومصادرة كميات كبيرة من السلع بدون فواتير)، هذا وقد تم إحاله كل هذه القضايا الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونياً.

وأهابت الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨.