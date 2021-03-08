شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ٣ أشخاص في حادث تصادم سيارتين بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ٣ أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمنطقة وسط سيناء، وتم نقلهم للمستشفي للعلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل أثناء توقفها علي الطريق بمنطقة وسط سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة ٣ أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقلهم للمستشفي للعلاج، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.