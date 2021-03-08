شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرًا.. تردد قناة مكسبي سبورت 2 الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مجموعة قنوات مكسبي اليوم، وبعد طول انتظار، تردد قناة مكسبي سبورت 2 الجديد، فى حين لم يتم الإعلان بعد عن تردد قناة مكسبي سبورت 1 الجديد، وذلك بعد تعطيل بث القناتين لعدم جودة الصورة وعدم وصول البث إلي بعض الدول العربية، وقررت مجموعة القنوات تغيير تردد القناتين الجديدتين.

نقدم لحضراتكم تردد قناة مكسبي سبورت 2 الجديد والذى أعلنت عنه مجموعة قنوات مكسبي الفضائية وهو كما يلي:

القمر الصناعي : نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

ينتظر الكثيرون من عشاق متابعة مباريات الدوري الانجليزي والأوروبي وبطولات أفريقيا تردد قناة مكسبي سبورت 1، والتى لم يتم الإعلان عن ترددها بعد، وسنوافيكم بالترددات الخاصة بها بعد الإعلان عن ترددها الجديد، عند عودتها للعمل، بعد أن تعطلت خلال مراحل البث التجريبي بسبب عدم جودة الصورة وعدم وصول البث الفضائي إلي بعض الدول العربية.

نقدم لحضراتكم تردد قناة مكسبي العامة بعد إعادة تشغيلها عقب العطل الذى أصاب القناة، وهو كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3

خصصت مجموعة قنوات مكسبي الفضائية قناتها الأصلية لتكون قناة عامة تنقل الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والمصارعة:

أعلنت قناة مكسبي الفضائية عن نقل أفلام غرام الأسياد، والتوت والنبوت، وفيلم 424، والمرأة الحديدية، وفيلم أجنبي، وكذلك مسلسل فكرة بمليون جنيه، وفرقة ناجي عطالله، ومسرح مصر، ومسرح مصر، بالإضافة إلي برنامج السرداب وبرنامج محدش فاهم حاجة، كما تعرض القناة حلقتين من المصارعة الحرة.

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