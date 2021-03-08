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رئيس مدينة «بيلا» يتابع عملية إحلال وتجديد كوبري العكريشه

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا بمتابعة أعمال إحلال وتجديد كوبري العكريشه الجاري تنفيذها، وقال رءيس المدينة أن هذا الكوبري شديد الأهمية لانه يربط محافظتي كفرالشيخ والغربية بتمويل من البنك الافريقي الدولي، واضاف أنه يتابع عملية التنفيذ اولا بأول ضمانا لعدم تعطل العمل والتأكد من حسن عملية التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني.

ورافقه في جولته ايمن غالي، نائب المركز والمدينة لشؤون القري، وعلى امين رئيس الوحدة المحلية لقرية ابشان.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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