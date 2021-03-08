شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 8-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت البورصات العالمية صباح اليوم الإثنين 8-3-2021 عملها لهذا الأسبوع على ارتفاع فى سعر الذهب عالميًا فى الصباح، وعاد سعر الذهب للعقود الآجلة ليرتفع فوق 1700 دولار بعد أن انخفض إلي أسفل هذا السعر فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وبالطبع انعكس هذا الارتفاع على سعر الذهب فى مصر.

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات في صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد يومين من الاستقرار في أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، وكانت أسعار الذهب اليوم كما يلي:

البيان سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم 861 جنيهًا سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر 753 جنيهًا سعر الذهب اليوم في مصرعيار 18 645 جنيهًا سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 60016 جنيهًا سعر أونصة الذهب فى مصر اليوم 26720 جنيهًا تقريبًا سعر كيلو الذهب اليوم في مصر 858 ألف جنيه تقريبًا

نعرض لحضراتكم خلال الجدول التالي متوسط أسعار الذهب خلال تعاملات شهر مارس كما يلي:

اليوم الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 7 مارس 2021 858.68 751.37 644.02 6 مارس 2021 858.60 751.30 643.96 5 مارس 2021 857.58 750.40 643.19 4 مارس 2021 857.55 750.37 643.17 3 مارس 2021 864.62 756.56 648.47 2 مارس 2021 874.63 765.32 655.98 1 مارس 2021 872.04 763.05 654.04

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا فى بداية تعاملات هذا اليوم فى البورصات العالمية ارتفاعًا للسعر فى للتعاملات الفورية، وكذلك ارتفاعًا بالنسبة للعقود الآجلة.

البيان السعر الافتتاح الفرق نطاق الأسعار فرق النطاق التعاملات المباشرة 1706.56 1700.06 6.5 دولار 1700.06-1714.18 14.12 دولار العقود الآجلة 1704.6 1701.6 3 دولارات 1700.3-1712 12.3 دولار

يتوقع أن ترتفع أن تستمر أسعار الذهب اليوم فى الارتفاع فى الصباح مع الارتفاع فى الأسعار خلال الجلسة الأسيوية للبورصات العالمية، ويتوقف سلوك الذهب فى المساء على استمرار الارتفاع خلال باقي تعاملات اليوم فى البورصات العالمية.

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