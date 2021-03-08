شكرا لقرائتكم خبر عن 3680 طالبًا بالصف الأول الثانوي يؤدون الكيمياء والتاريخ في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام بشمال سيناء، اليوم، امتحان نصف العام في مادتي الكيمياء والتاريخ ، إلكترونيًا في المدارس عن طريق الجهاز اللوحي «التابلت».

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إنه يؤدي الامتحانات عدد 3680 طالبًا وطالبة في 29 مدرسة ثانوية، على مستوى المحافظة، معلنًا عن توقيع الكشف الطبي على الطلبة عن طريق الكواشف الحرارية وإتباع الإجراءات الاحترازية خلال دخول الطلبة إلى لجان الامتحانات .

أشار رضوان إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، بجانب تخصيص فريق من إدارة التطوير التكنولوجي للدعم الفني وحل المشكلات التقنية الطارئة.