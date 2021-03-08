شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يستقبل سفراء وملحقين دفاع الدول المشاركة في القوة متعددة الجنسيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عددا من سفراء ونواب سفراء وملحقين الدفاع والمستشارين السياسيين للدول المشاركة في القوة متعددة الجنسيات بمدينة شرم الشيخ، خلال زيارتهم للمقاصد السياحية والقوة متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.بالاضافة إلى حضور اللواء سامر كمال رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية والجنرال ايفان ويليامز قائد القوة متعددة الجنسيات والسيد برادلي لينش ممثل مدير عام القوة متعددة الجنسيات بالقاهرة.

ورحب المحافظ بالضيوف وتمنى لهم إقامة سعيدة وزيارة موفقة في بلدهم الثانى مصر، وأن يستمتعوا بالمقومات السياحية لمدينة شرم الشيخ ودعاهم لحضور مراسم رفع العلم بطابا بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومي «ذكرى استرداد طابا».

وقام المحافظ بإهداء الضيوف عدد من الهدايا التذكارية وقدم درع المحافظة لقائد القوة متعددة الجنسيات، الذي قدم الشكر نيابة عن كافة الضيوف للمحافظ على حسن الاستقبال ودفء اللقاء، وانبهارهم بما رأوه خلال زيارتهم لمسجد الصحابة وكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ.