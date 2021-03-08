شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ 21 قرار إزالة لتعديات مقامة على نهر النيل والترع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كثفت مصلحة الرى ممثلة فى قطاعى تطوير وحماية نهر النيل، والرى، حملاتها بمحافظات الجمهورية لإزالة التعديات المقامة على المجارى المائية ضمن الحملة القومية لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الرى والنيل، حيث تم تنفيذ 21 قرارا منها 12 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للرى، و 9 قرارت بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
ويتم مراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافة الاختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية حيث يوجد مخالفات ردم بمجري النيل موجودة منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.