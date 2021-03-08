شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته، بعقد جلسة عامة اليوم الإثنين، للدعوة لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، البالغ عددها 14 لجنة، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

ومن المقرر، أن تبدأ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وتشهد إعلان القوائم النهائية لعضوية اللجان، ثم دعوة اللجان النوعية الـ14 إلى إجراء انتخابات هيئات مكاتبها لاختيار رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، وذلك بعدما شهدت الأيام الماضية اختيار الأعضاء اللجان التي يرغبون في الانضمام لعضويتها.

ومن المقرر حسب اللائحة الداخلية، أن يضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف.