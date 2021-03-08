شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء العريش البحري يستعد لاستقبال السفينة رقم 16 لتصدير 8 آلاف طن اسمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد ميناء العريش البحري بشمال سيناء لاستقبال السفينة رقم 16، لشحن 8 آلاف طن من الاسمنت الأبيض وتصديرها إلى دولة روسيا، بعد عمليات التطوير الذي جرت فيه خلال الفترة الماضية.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على أن تطوير ميناء العريش البحري وتوسعته يفتح آفاقا جديدة للتنمية في شمال سيناء، لافتًا إلى أن الميناء يتم التصدير من خلاله الملح والاسمنت الابيض والرمادي إلى دول اوروبا ومختلف دول العالم، حيث أن التكلفة الاقتصادية للنقل عبر الميناء ستكون رخيصة بالمقارنة بباقي موانئ البحر المتوسط في مختلف الدول.

يذكر أن الميناء استقل في الرابع من يناير الماضي، أول سفينة تجاريه لنصدير 3000 طن من الاسمنت إلى ليبيا، وذلك بعد اعادة افتتاحه بعد تطويره.