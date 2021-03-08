شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات الصيد الجائر.. العثور على سمكة «نابليون» المهددة بالانقراض في مخزن بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اقل من اسبوع شهدت البيئة البحرية بالبحر الاحمر واقعة جديدة لصيد الكائنات البحرية المهددة بخطر الانقراض والموضوعة في النشرة الحمراء الدولية لمنع صيدها وذلك باستخدام بنادق الصيد الممنوعة حيث تمثلت الواقعة الاولي بالعثور على سلحلفاة خضراء مصابة ببندقية صيد متعمدة في الراس.

وتمكنت وحدة شرطة البيئة بالبحر الأحمر من ضبط سمكة «نابليون» الشهيرة والمحظور صيدها والمهددة بخطر الانقراض وذلك داخل مخزن احد محلات الاسماك بالغردقة قبل بيعها حيث تم صيدها باستخدام بندقية صيد وانتقلت لجنة من باحثي المحميات وشرطة البيئة لتحديد نوعها وأخذ القياسات اللازمة لتسجيلها بقاعدة البيانات الخاصة برصد الأنواع من الكائنات البحرية النادرة.بالبحر الاحمر وعثر على سمكة كبيرة ضخمة الحجم مخبأة داخل جوال بلاستيك بأحد المخازن الخاصة بمحل اسماك حيث تم التحفظ على السمكة بحضور شرطة البيئة وإثبات ملكية هذا المخزن لأحد تجار الأسماك بالمنطقة حيث تم أخذ السمكة لفحصها وأخذ القياسات اللازمة ومعاينة الجسم من الخارج والذي تبين ان السمكة تم صيدها عن طريق بنادق الصيد للأسماك وتم توثيق الواقعة وتصوير السمكة والقياسات. العثور على سمكة نابليون السهيرة.

واكد مسؤولو البيئة ان المنظمة الدولية لحماية وصون الطبيعة والبيئة وضعت سمكة نابليون الشهيرة في النشرة الحمراء التي تصدرها المنظمة ضمن قوائم الكائنات البحرية والبرية المهددة بخطر الانقراض والزام الدول ذات العضوية بالمنظمة بتفعيل قرارات حماية هذه السمكة النادرة والمهددة بالانقراض من مياه البحار والمحيطات ومن بينها البحر الاحمر وتتميز سمكة نابليون بخجلها الشديد وحركتها البطيئة ووزنها الذي يصل نحو ٢٠٠ كيلو جرام حيث تتواجد بمناطق الشعاب المرجانية العميقة في عدد من المواقع بالبحر الاحمر ووضعتها اتفاقية المنظمة الدولية سايتس لحماية الكائنات البرية والبحرية ضمن الانواع المهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر لها وانخفاض اعداد تكاثرها انها سمكة نابليون وتعد هذه السمكة من النوع المسالم وغير المؤذي وهي سمكة معمرة تصل لنحو 25 عاما ولا تؤذي الانسان وتتغذي على الاسماك الصغيرة والمحار والمرجان ويترواح طولها مابين متر ونصف إلى مترين ويصل وزنها إلى نحو 200 كيلو جرام وتعد من الاسماك البطيئة التكاثر مما يجعلها مهددة بالانقراض وان هذه السمكة ضمن قائمة الاسماك التي تغير جنسها من انثي إلى ذكر دون التوصل العلمي لاسباب هذه الظاهرة وان هذه السمكة تجذب السائحين من هواة الغطس للتصوير معها وملامستها واطعامها دون اذي وتعد رؤية هذه السمكة من اهم عناصر الجذب السياحي في البحر الاحمر.

وحول تسميتها باسم «نابليون» ان ذلك بسبب ذلك وجود «سنام» اعلي راس السمكة يشبه قبعة الجنرال الفرنسي «نابليون بونابرت» وان هذا السنام يكبر حجمه كلما زاد عمر السمكة وطالب غلاب بتشديد عقوبات الصيد الجائر على هذه السمكة، وان جريمة التعدي بالصيد على هذه السمكة يعاقب بها كل من يثبت مشاركته فيها وان مصر موقعة على اتفاقية «سايتس» لحماية الكائنات البرية والبحرية ومنع صيدها أو تداولها بالبيع والمتاجر ومنها منع صيد سمكة نابليون المسالمة وان المنظمة الدولية لحماية وصون الطبيعة والبيئة وضعت سمكة (نابليون) الشهيرة في النشرة الحمراء التي تصدرها المنظمة ضمن قوائم الكائنات البحرية والبرية المهددة بخطر الانقراض وطالبت منظمات ووزارات البيئة والجمعيات الاهلية والحكومية بحماية هذه السمكة والزام الدول ذات العضوية بالمنظمة بتفعيل قرارات حماية هذه السمكة النادرة والمهددة بالانقراض من مياه البحار والمحيطات ومن بينها البحر الاحمروتعد سمكة نابليون من اهم عناصر الجذب السياحي واسمها العلمي (Cheilinus undulatus) وهي سمكة معمرة من أسماك الشعاب المرجانية التي لها صفات مميزة منها الحجم الذي يتجاوز المترين وبها خطين خلف العين وسنام على الجبهة، وتظهر بوضوح خلال العمر المتقدم ويتميز الذكر من هذه الأسماك بحجم أكبر نوعا من الإناث وتعيش في أزواج وفي مجموعات صغيرة.

وكشف تقرير لجنة البيئة الخاص بالسمكة أن تقدير قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن صيد هذا النوع النادر والمهدد بخطر الإنقراض من خلال تقدير حجم السمكة ووضع معادلة التقييم الخاصة بالأضرار الناتجة عن تدمير البيئات البحرية بما يعادل 3 آلاف دولار للسمكة الكبيرة بالإضافة لـ 500 دولار عن السمكة الصغيرة وأن إجمالي قيمة الأضرار البيئية عن صيد هذا النوع النادر والمهدد بخطر الإنقراض 3 آلاف و500 دولار.

وارحع مسؤولو البيئة اسباب انتشار التعديات على البيئة البحرية إلى اعمال الصيد الجائر التي تعد أهم المخاطر بشكل كبير خاصة مع عدد السنوات اللازمة لاسترجاع المخزون الطبيعي لعافيته، حيث تؤدي هذه الأنشطة إلى الإخلال بالتوازن البيئي من خلال استهداف أنواع بعينها وكذلك يؤدي إلى استنزاف وانقراض أنواع أخرى».