شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة رش وتطهير لجان الامتحانات في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديريات الصحة والطب البيطري والهلال الأحمر المصري، تطهير لجان الامتحانات في مدارس شمال سيناء، وذلك بالتزامن مع امتحانات نصف العام، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، علي تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتوقيع الكشف الطبي على الطلبة عن طريق الكواشف الحرارية على أبواب المدارس، ودخول الطلبة إلى لجان الامتحانات بالكمامة الواقية واستخدام المطهرات للأيدي والأسطح.

أشار رضوان إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية في مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، وحل أي مشكلات طارئة، بجانب التنسيق مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.