شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إنشاء 84 عمارة سكنية في مدينة رفح الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 84 عمارة سكنية في مدينة رفح الجديدة، وسيتم تسليمها للمنتفعين فور الانتهاء من إقامة المرافق والخدمات العامة للمدينة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المحافظ، في تصريح له،على أن كل عمارة تضم 16 وحدة سكنية عبارة عن دور أرضى و3 طوابق لكل عمارة باجمالى 1344 وحدة سكنية على مساحة 120 مترا مربعا لكل وحدة سكنية.

ومن جانبه قال المهندس محمد رضوان العيادى وكيل وزارة الاسكان بشمال سيناء أن مدينة رفح الجديدة تقع بالقرب من قرية الوفاق برفح، وتقام على مساحة 1.5 كيلو مترا * 1.4 كيلو مترا، وتتكون في مجملها من 626 عمارة سكنية تتكون كل عمارة من دور أرضى و3 طوابق علوية باجمالى 10016 وحدة سكنية، 400 بيتا بدويا دور واحد على مساحة 200 مترا لكل بيت ( 140 مترا للمبانى و60 مترا فضاء ) علاوة على منطقة خدمات مركزية.