شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة العريش: استعدادات مكثفة لبدء الدراسة بكلية الطب العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى رئيس جامعة العريش، أن الجامعة تقوم باستعدادات مكثفة لبدء الدراسة في كلية الطب اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2021/2022.

وأكد رئيس الجامعة في بيان، على أهمية المرحلة المقبلة وآداء هيئة التدريس الجديدة لأدوارهم المستقبلية في العمل بالتدريس في الكلية والإرتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها بهدف تقديم الخدمة المجتمعية التي يصبو إليها أبناء المجتمع السيناوى في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المناسبة لأهالى المحافظة إلى جانب العمل على تنظيم القوافل الطبية بقرى ومدن محافظة شمال سيناء لتوفير الرعاية الطبية للمواطنين.

وثمن رئيس الجامعة الجهد الواضح الذي بذله عميد الكلية في سبيل إفتتاح الكلية وبدء الدراسة بها خلال العام المقبل .مشيرًا إلى أن كلية الطب تعد الكلية الحادية عشرة بجامعة العريش التي أقيمت بقرار جمهورى عام 2016، وكانت تضم حينئذ 6 كليات، حيث أضيف اليها عدد من الكليات الجديدة حتى وصل عددها جحاليا إلى 10 كليات بخلاف كلية الطب، وجارى انشاء عدد آخر من الكليات لخدمة كافة مجالات التنمية على أرض سيناء.

يذكر أنه سبق لكلية الطب الاعلان عن طلب عدد 55 عضو هيئة تدريس لكلية الطب من مدرسين ومدرسين مساعدين ومعيدين.