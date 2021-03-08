شكرا لقرائتكم خبر عن باقات الانترنت .. قرار جديد من جهاز تنظيم الاتصالات لتسهيل متابعة الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حجم استهلاك باقات الانترنت دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإلزام الشركات مقدمي خدمات الانترنت الثابت في السوق المصري بضرورة إعلام المستخدمين بحجم استهلاك باقات الانترنت المتعاقد عليها عن طريق رسائل نصية مجانية تصل دورياً على رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم والمسجل لدى المشغل.

وذكر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، الأحد، أن هذا سيتم بما لا يقل عن 3 مرات شهريا، حيث ستصل العميل عند استهلاك 50% و75% و100% من باقات الانترنت الثابت، وذلك ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها الجهاز للحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات واطلاعهم على كافة تفاصيل الخدمات.

وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم الخاصة برقم المحمول المسجل لدى مشغل خدمات الانترنت الثابت لضمان وصول الرسائل الخاصة بمتابعة الاستهلاك بشكل مستمر حسب باقات النت المتعاقد عليها.

وفي نهاية يناير، أعلن الجهاز التقييم العام لمقدمي خدمات الهاتف المحمول وفقاً لآراء المستخدمين، وبلغت نسبة المستخدمين الذين شعروا بالرضا بالعينة عن مجمل خدمات الهاتف المحمول المقدمة لهم من شركة فودافون 79%، ومن شركة اتصالات 79%، ومن شركة وى 76%، ومن شركة أورانج 74% وذلك من إجمالي مستخدمي كل مقدم خدمة/شركة بالعينة.