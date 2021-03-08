شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوى الأزهرى يختتموا اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم طلاب الصف الأول الثانوى الأزهري امتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك بمادة اللغة الاجنبية الثانية والجغرافيا والتاريخ للقسم الأدبى، كما يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمواد الجبر وحساب المثلثات والهندسة واللغة الاجنبية .

وكان قطاع المعاهد الأزهرية نفذ مجموعة من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2020- 2021 م، حيث أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا قبل وأثناء الامتحانات.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (أدبي) على مستوى الجمهورية (75988) ‏طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (علمي) على مستوى الجمهورية ‏‏(41688) طالبا وطالبة‏.