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استعداد قطاع المعاهد الأزهرية لبدء الفصل الدراسى الثانى..اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية خطابا لرؤساء المناطق قال فيه: إنه في إطار الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021 م ، نظرا لتغيير نظم الامتحانات بصفوف النقل وتحويلها إلى امتحانات شهرية، مطالبا رؤساء المناطق إبداء الرأي في نظم الدراسة والامتحانات بأسلوب موضوعي ، وتنحصر الأراء في البنود التالية: 

 

 - وسيلة الربط بين ما يتم شرحه داخل الفصول وما يشرح عبر المنصات الإلكترونية.

 

 - كيفية حصر الطلاب غير المستجيبين مع ما يقدم من برامج تليفزيونية وإلكترونية، وكذا تخلفهم عن الحضور بالمعهد والتعامل معهم .

 

 - نظام الاختبار الشهري نهاية الأشهر الثلاثة والنظر إلى اي الأنظمة أفضل مما يلي : -

 

أ- اختبار مجمع على غرار ما تم بالفصل الدراسي الأول. 

 

ب- اختبار مستقل كل مادة على حدة على أن يعقد خلال الحصة الدراسية المقدر زمنها بـ(45) دقيقة .

 

 ج- عقد اختبار موحد على مستوى المعهد والإدارة بإشراف مباشر من الموجه الأول بكل إدارة واشراف عام لموجه المادة. 

 

د- كيفية متابعة المنطقة للجان والتصحيح ورصد الدرجات وتسليمها للإدارة المركزية للامتحانات شهريا.

 

 ه- الامتحان الشهري امتحان منتهي أو متراکم .

 

- بالنسبة للشهادة الإعدادية السير على منهج التربية والتعليم أو رؤية مختلفة يمكن التقييم من خلالها.

 

- على رئيس الإدارة المركزية التشاور مع مديري العموم وموجهي العموم ومديري المراحل والامتحانات ومن يراه مناسبا. 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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