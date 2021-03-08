شكرا لقرائتكم خبر عن استعداد قطاع المعاهد الأزهرية لبدء الفصل الدراسى الثانى..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- وسيلة الربط بين ما يتم شرحه داخل الفصول وما يشرح عبر المنصات الإلكترونية.
- كيفية حصر الطلاب غير المستجيبين مع ما يقدم من برامج تليفزيونية وإلكترونية، وكذا تخلفهم عن الحضور بالمعهد والتعامل معهم .
- نظام الاختبار الشهري نهاية الأشهر الثلاثة والنظر إلى اي الأنظمة أفضل مما يلي : -
أ- اختبار مجمع على غرار ما تم بالفصل الدراسي الأول.
ب- اختبار مستقل كل مادة على حدة على أن يعقد خلال الحصة الدراسية المقدر زمنها بـ(45) دقيقة .
ج- عقد اختبار موحد على مستوى المعهد والإدارة بإشراف مباشر من الموجه الأول بكل إدارة واشراف عام لموجه المادة.
د- كيفية متابعة المنطقة للجان والتصحيح ورصد الدرجات وتسليمها للإدارة المركزية للامتحانات شهريا.
ه- الامتحان الشهري امتحان منتهي أو متراکم .
- بالنسبة للشهادة الإعدادية السير على منهج التربية والتعليم أو رؤية مختلفة يمكن التقييم من خلالها.
- على رئيس الإدارة المركزية التشاور مع مديري العموم وموجهي العموم ومديري المراحل والامتحانات ومن يراه مناسبا.