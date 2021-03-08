شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بدراوي: بعض السياسات التعليمية الحالية قد تجعل التعليم للأغنياء فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور حسام بدراوي، عضو مجلس أمناء جامعة النيل، إلى ضرورة العودة إلى المحاور الخمس الرئيسة لتطوير التعليم التي تضمنتها رؤية مصر ٢٠٣٠، قائلًا ان الرؤية صدق عليها رئيس الجمهورية وبالتالى أصبحت ملزمة للحكومة لكن الاهتمام بها تراجع ولا يتم تناولها إلا جزئيا ومن وقت إلى آخر.

وأضاف بدراوي في الندوة التي نظمتها جامعة النيل مساء الأحد تحت عنوان «مستقبل التعليم في مصر ورؤى التغيير»، أن جوهر الرؤية هو إتاحة التعليم الجيد لجميع المصريين بلا تمييز، وخلق إطار مؤسسى كفوء لإدارة وتشغيل ومراقبة المنظومة التعليمية والبعد عن المركزية المفرطة وتعظيم تنافسية البلاد والأهم بناء شخصية وطنية سوية مبدعة ومنفتحة وشغوفة.

وأعرب بدراوى عن خشيته من أن تؤدى بعض السياسات التعليمية الحالية إلى زيادة الفوارق الاجتماعية وان يصبح التعليم للاغنياء واضعاف قدرة الفقراء على تعليم أبنائهم، مشيرا إلى أنه يوجد اتفاق عام على إقامة مفوضية للتعليم أو مجلس أعلى لوضع الاستراتيجية وعمل السياسات والإشراف على تطبيقها حتى لا تتغير السياسات التعليمية بتغير الوزير أو الحكومة لان ذلك في منتهى الخطورة.

وقال إن استدامة السياسات لا تعنى عدم التغيير فيها بما يواكب التحولات، لكن ذلك يجب أن يتم كل ٥ سنوات مثلا على ألا يطال التغيير أساسيات الاستراتيجية واهدافها المتوافق عليها، مؤكدًا أهمية مراجعة دور المجلس الأعلى للجامعات لانه لا يتمتع بالمرونة كما انه بوضعه الان يعوق الابتكار والابداع، على حد قوله.