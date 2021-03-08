شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين عداد الكهرباء الكودى والممارسة × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الفرق بين نظام الممارسة للمحاسبة على الكهرباء المستهلكة والذى يتم نتيجة الحصول على وصلة غير قانونية، وتم تحرير محضر سرقة تيار بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال الضبطية القضائية، ويتم سداد مبلغ من المال بشكل شهرى عبارة عن متوسط استهلاك بناء على قياس الأحمال لدى سارق التيار، وبين عداد الكهرباء الكودى مسبوق الدفع، وفيما يلي الفرق بينهما:

1-عداد الكهرباء الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن، ولكنه يحمل "رقم كودى" وليس اسم مالك الوحدة.

2-يعتبر العداد الكودى أفضل من نظام الممارسة لأنه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلى فقط بعكس الممارسة التى تعتمد على تحديد غرامة مالية بشكل شهرى يصعب تحديدها بشكل دقيق فتكون ظالمة للمواطن والدولة معا.

3-قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

4-سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

5- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم بتركيب العدادات الكودية .

6- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن احد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى اذا لم يلتزم باقى سكان العقار طالما يتم محاسبته بنظام الممارسة.

7- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

8- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

9-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع و لكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.