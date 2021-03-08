شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: زيارات ميدانية لمحاصيل الخضروات والقمح.. اقرا التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول ملخص انشطة معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم خلال يناير الماضي، تنفيذ 7 مدارس حقلية لأمراض البطاطس في محافظات: المنوفية، البحيرة، الغربية، القليوبية، النوبارية، المنيا، والإسماعيلية، فضلا عن تنفيذ 7 مدارس حقلية لأمراض الفراولة في قرى مراكز: طوخ، شبين القناطر، مشتول السوق، بدر، النوبارية، الاسماعيلية، وقويسنا.

وأوضح معهد بحوث أمراض النباتات، أنه على صعيد متابعة الحالة المرضية للمحاصيل المختلفة، تم تنفيذ زيارات ميدانية، لمتابعة حقول القمح، بنجر السكر، و زراعات البصل و الثوم، وذلك في محافظات دمياط وكفر الشيخ والغربية و كفر الشيخ والبجيرة و القليوبية و بني سويف و المنيا والوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة.

وتابع أنه تم أيضا المرور على محافظات: المنيا، أسيوط، الاسماعيلية، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، القليوبية، البحيرة للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر: البطاطس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الكوسة، البسلة، الكرنب، القرنبيط، الخس، وقام باحثو المعهد بإعطاء المزارعين التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض، كذلك تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل بها.

وفيما يتعلق بالنشاط الإنتاجي للمعهد، أوضح مدير المعهد، أنه تم فحص (366) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية، فضلا عن فحص عدد (31) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كذلك الاشتراك فى أعمال (8) لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص عدد (37) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص عدد ( 14 ) طرد بهم بذور مختلفة.