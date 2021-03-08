شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 1110.7 كيلو متر من الترع فى 20 محافظة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود السعدى، المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، إن ما تم تأهيله فى مشروع تبطين الترع بلغ اليوم 1110.7 كيلو متر فى 20 محافظة، فيما يبلغ إجمالي الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل بلغت 6823 كيلو متر فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم تأهيل 7.1 كيلو متر ترع اليوم.

وأضاف السعدى، أن الادارات العامة للرى مستمرة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.

وأوضح السعدى، أن تلك الاعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .

يشار إلى أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سوف يسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.