شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سولاف درويش تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت سولاف درويش عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إنه سيتم إلغاء اللقاء الجماهيرى المرتقب لإصابتها بفيروس كورونا.

من جهة أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، إن المستشفى استقبل الأحد 26 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا.