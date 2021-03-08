شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.. وتناقش المتغيرات المكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وأ. رأفت نور مدير عام الشؤون المالية والإدارية وأ.محمد الفيومى مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة.

حيث اطلعت المحافظ على تقرير يضم معدلات تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن بجميع القطاعات، إذ أكدت على الاسراع في تنفيذ كافة الأعمال طبقاً للجداول الزمنية المحددة والمبالغ المرصودة لذلك.

وناقشت محافظ دمياط الملامح الرئيسية والأسس والاعتمادات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، إذ أكدت أن ما يتم من خطط ومشروعات تراعى الاحتياجات الأساسية للمواطنين لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم فضلاً عن تنفيذ مشروعات تطوير لعدد من المناطق ورفع كفاءة الطرق ودعم منظومة النظافة والانارة العامة.

وتابعت المحافظ الموقف الخاص بأعمال إدارة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة والتى تختص برصد أي متغيرات مكانية تحدث على أرض الواقع سواء في البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو مخالفات البناء، كما تم استعراض آليات رصد ذلك وربط المنظومة مع التصوير الجوى والمعلومات الواردة من هيئة المساحة بالقوات المسلحة.

ووجهت بتدريب أعضاء وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والأملاك بالوحدات المحلية وذلك على استخدام أجهزة «GPS» والعمل على صقل مهاراتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من المنظومة للتعامل الفورى مع اية مخالفات، وكذا إتخاذ الإجراءات اللازمة لربط ونقل وحدات المتغيرات المكانية داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية نظرًا لترابط شبكة العمل الخاصة بهما.

وناقشت محافظ دمياط محاور الخطة الخاصة بإنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، لرفع مستوى الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة للمواطنين لتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال المكينة ومنظومة الشباك الواحد، مما يساهم في القضاء على الفساد والقصور الإدارى ويدعم جهود اللامركزية وذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.