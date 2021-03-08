شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي بالمجان على 1451 مواطنًا بقرية البراشية في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٤٥١ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية المُنفذة يومى الجمعة والسبت الماضيين بقرية البراشية التابعة لمركز فارسكور، والتى تأتى ضمن سلسلة القوافل الجارى تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وفي إطار المبادرة الرئاسية«حياة كريمة»التى تهدف إلى تقديم كافة سبل الرعاية للمواطنين بجميع المناطق.

وأضافت المحافظ إلى أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملين لأمراض الدم والطفيليات ووحدتين للأشعة وأيضاً صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

من جانبه، أكد الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة بدمياط أنه من بين تلك الحالات التي تم توقيع الكشف الطبى عليها، تم تحويل عدد ٢١ حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم فضلا عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٥ حالة أخرى فضلاً عن إجراء ٣٥٥ تحليل معملى و٢٣ أشعة سينية والكشف على ٢٥ حالة بالموجات الصوتية.