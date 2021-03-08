شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 12 قرية بـ3 مراكز في الدقهلية لمدة 10 ساعات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب، اليوم، الإثنين الموافق 8 مارس الجارى، عن عدد من قرى مراكز «شربين وطلخا وبلقاس»، لمدة 10 ساعات من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.

وأصدرت الشركة بيان أكدت فيه أنه سيتم خلال تلك الفترة أعمال ربط خط المياه الجديد «شربين – الطويلة»، قطر 630 مم بولى إيثيلين وخط شربين إزدواج طلخا بسنديلة قطر 600 مم .

وقال المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه أثناء فترة أعمال تركيب الخط الجديد هي القرى الواقعة على طريق طلخا شربين وعن القرى التابعة لمركز طلخا هي قرى: «الطويلة، وكفر الطويلة، وبطرة، وبساط، وكتامة، وديسط»، وأن القرى التابعة لمركز شربين، هي قرى: «الشيخ سميط، وبعض المنازل الواقعة على الطريق السريع ما بين كل من قرى الحطبة والدبوسى، وكذا معهد الكبد المصرى» وأما القرى التابعة لمركز بلقاس هي قرى: «بسنديلة، ودملاش والجوارية».

وأهابت شركة مياه الدقهلية بالمواطنين القاطنين بتلك المناطق وجميع الوحدات المحلية والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز الموجوده بنطاقها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.