شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك محافظة بنى سويف عيدها القومى ويلتقى قيادات الدعوة بها الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الجمعة المقبلة، بقيادات الدعوة بمحافظة بني سويف بمقر المحافظة، بحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بديوان عام المحافظة، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، وعدد من ضيوف المؤتمر الدولي الـ31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي تقيمه وزارة الأوقاف بعنوان: "حوار الأديان والثقافات"، في الفترة من 13 - 14 مارس 2021م.

وذكر بيان للوزارة، أنه من المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، بعنوان : " حق الوطن والشهادة في سبيله"، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وكانت وزارة الأوقاف، كشفت فى تقرير لها، عن مشاركة أكثر من 35 دولة فى مؤتمر "حوار الأديان والثقافات"، الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى الفترة من 13 إلى 14 مارس الجارى، بالإضافة إلى مشاركة نحو 28 بحثًا علميًّا .

وقالت الوزارة، إن الدول المشاركة فى المؤتمر هي:" المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية السودان، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بوركينا فاسو، جمهورية تشاد، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية تنزانيا الاتحادية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية الكاميرون، ساحل العاج (كوت ديفوار)، جمهورية كينيا، جمهورية مالي، جمهورية رواندا، الجمهورية الفرنسية، هولندا، سويسرا، روسيا الاتحادية، جمهورية إيرلندا، الجمهورية البرتغالية، الجمهورية البولندية، جمهورية تترستان، جمهورية داغستان، جمهورية رومانيا، جمهورية ألبانيا، جمهورية الشيشان، مملكة النرويج، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية كازاخستان، ماليزيا، جمهورية البرازيل الاتحادية، الولايات المتحدة المكسيكية".