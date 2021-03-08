شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. 77.2 % نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الحكومة: خفض العجز وتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين أبرز ملامح الموازنة

الرئيس يوجه بمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بالريف المصرى

فريدة الشوباشى تعلن إصابتها بكورونا.. وتؤكد: بدأت اتعافى وأخضع للعزل المنزلى

اللهم بلغنا رمضان.. الأحد المقبل أول أيام شهر شعبان طبقا للحسابات الفلكية

الحكومة: خفض العجز وتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين أبرز ملامح الموازنة

الرئيس السيسى: تطوير قرى الريف المصرى يشمل جوانب الحياة المعيشية والخدمية

الصحة تطلق موقع حجز لقاح كورونا باللغة الإنجليزية لتسجيل الأجانب المقيمين بمصر

الرئيس يوجه بمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بالريف المصرى

غلق كلى لمطلع الدائرى من شارع أحمد عرابى باتجاه المريوطية لمدة يومان

استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة

التضامن تؤكد استمرار صرف الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة لكافة الأسر المستحقة

77.2 % نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

التموين: ضخ 9 آلاف طن سكر وزيت طعام يوميا لصرفها لأصحاب البطاقات

الأوقاف تعلن مشاركة 35 دولة بمؤتمر "حوار الأديان والثقافات" السبت المقبل

وزيرة الهجرة تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة سبل التعاون وتبادل الخبرات

القومية للأنفاق: محطة عدلى منصور تربط 5 وسائل نقل ومنطقة تجارية على 15 فدانا

المدارس المصرية اليابانية للطلاب: إما الحضور أو الدراسة أونلاين

صندوق تحيا مصر يوفر 19800 مشروع لرعاية المرأة بقيمة 330 مليون جنيه