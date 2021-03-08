شكرا لقرائتكم خبر عن دافئ نهارًا تصاحبه شبورة .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين 8 مارس، متوقعة أن تسود شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشرقية والغربية ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، غائم بشكل جزئي على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد والرياح معتدلة.

ويسود طقس معتدل نهارا على السواحل الغربية ومائل للدفء نهارا على السواحل الشرقية وشديد البرودة ليلا على كليهما والرياح معتدلة، بينما يسود طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط احيانا ومعتدل نهارا، شديد البرودة ليلا على وسط سيناء والرياح معتدلة بينما يكون حار نهارا على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كلاهما والرياح معتدلة.

- حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر -

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -