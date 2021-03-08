شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يوضح تأثير المشكلات الحدودية بين السودان وإثيوبيا على ملف «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن تأثير المشكلات الحدودية بين السودان وإثيوبيا على مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أنها موضوعات مختلفة ولكنها في النهاية تصب في تقييم يتخذ على أساسها قرارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية «dmc»: «ندعم الإطار القانوني السوداني في إطار اتفاقية ترسيم الحدود السودانية وأيضًا احترام المبدأ المستقر في الاتحاد الإفريقي بحرمة الحدود بين الدول وعدم التنازل عنها».

وتابع أن اتفاق الحدود الإثيوبي السوداني أبرم في وقت كانت فيه إثيوبيا دولة مستقلة ووافقت عليه بكامل حريتها، السودان دولة شقيقة وقضيتها مرتبطة بسيادتها.