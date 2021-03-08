شكرا لقرائتكم خبر عن تخدم 3 ملايين مواطن.. «صحة القاهرة» تعلن خطة لتطوير مستشفى حلوان العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، خطة لتطوير مستشفي حلوان العام تبدأ بتطوير قسم التعقيم، وإنشاء وحدة رعاية اطفال وزيادة اسرة الرعاية المركزة، وذلك من اجل تحسين الخدمة والتي تقدم لحوالي ٣ مليون نسمة.

وقال الدكتور حاتم المرسي مدير عام مستشفي حلوان العام ان قسم الأشعة يقدم كافة خدمات الاشعة المقطعية والايكو وجهاز مامو وجهاز دوبلر واجهزة سونار واشعة عادية، موضحا ان قسم المعمل يقوم بإجراء جميع التحاليل الطبية، وكذا قسم الأسنان وقسم والعلاج الطبيعي الذي يحتوي علي٢ سرير تدليك الفقرات.

وأضاف مدير عام المستشفي، ان المستشفي تستقبل الحالات الجراحية في اقسام الاطفال والنساء والتوليد والعظام ومنظار العظام بفريق طبي على أعلي مستوي، وكذا قسم الرعاية والذي يحتوي على ١٢ سرير رعاية و٤ سراير رعاية متوسطة وكذا قسم المبتسرين وعدد ١٤ حضانة و٢ سيرفو وغواصة.

فيما أكد الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، ان خطة تطوير المستسفي تهدف زيادة أسرة الغسيل الكلوي والعناية وإدخال مناظير جميع التخصصات، وذلك بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجي د.كمال أبوالعلا، ومدير المستشفيات بالمديرية د.ناهد سمير.

قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

من جانب آخر نجحت مستشفي حلوان العام في إجراء جراحة بالمنظار الجراحي للركبة بعملية استعواض الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمني وتهذيب الغضروف الهلالي الداخلي بالمنظار الجراحي، شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور زكي بسيوني، والدكتورحمد عبدالعظيم اخصائي العظام، ومن التخدير الدكتور ادهم عدنان.