شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراكز شباب بالمنيا تفوز بمسابقة «كنوز مصرية» في الموسيقي والمسرح والكورال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مندي محمد عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضية بالمنيا، فوز 3 مراكز شباب بالمراكز الأولي على مستوي الجمهورية، في مسابقة كنوز مصرية.

وقال «عكاشة» فاز مركز شباب دماريس بمركز المنيا، بالمركز الأول في مجال الموسيقي الوترية، وكما فاز بالمستوي الثالث في الكورال، فيما فاز شباب بني مزار بالمركز الأول في المسرح، وشباب أبوقرقاص بالمركز الثاني بالمسرح.