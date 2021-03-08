شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتحدث عن موقف إدارة بايدن من قضية «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك علاقات تاريخية تربط بين مصر والسودان، مؤكدا أن مصر تقف بجانب دولة السودان، وتعمل على توفير الدعم والمؤازة لها.

وأشار «شكري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، إلى أن العلاقات الخاصة إلى تربط بين مصر والسودان على المستوى الشعبي والرسمي تؤهل لفتح قنوات للتعاون بينهما، لافتا إلى أن مصر تدعم المقترح السوداني بشأن سد النهضة وتشكيل المظلة الرباعية لاستئناف عملية المفاوضات.

وأضاف أننا لا يجب أن نتكهن بالفشل المسبق للمقترح، حيث يجب أن نشجع الشركاء على التوصل لاتفاق عادل ومنصف للأطراف الثلاثة، منوها بأن الإدارة الأمريكية السابقة كانت مدركة لأهمية قضية السد، وغير متحيزة لأي طرف من الأطراف الثلاثة، معلقا: «ما نلمسه من الإدارة الأمريكية الجديدة هو نفس الإدراك لأهمية القضية، والاستعداد للتفاعل، والتواصل مع الأطراف من أجل التوصل لإتفاق».

وذكر أن مصر تولي اهتماما للقضية الليبية، حيث أنهم يتابعون ما يتم إتخاذه من إجراءات على مستوى لجنة الحوار الليبية.

وأشار «شكري»، إلى أن المبعوث الأممي كما كان العهد مع من سبقه يهتم بالتشاور مع مصر في الخطوات القادمة، والعمل على خروج الشعب الليبي من هذه الأزمة.

وأكد أن الجهود المصرية المبذولة على مدار الفترة الماضية في القضية الليبية محل تقدير، حيث تستهدف مصر نزع فتيل الصراع العسكري، والدفع نحو الحل السياسي.