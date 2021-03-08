شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزي الأنبا دانيال في نياحة القمص بيشوي: «ألتمس لكم عزاء سمائيًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت منذ قليل صلوات الجنازة على جثمان القمص بيشوي بيشاي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بكوتسيكا، بمقر مطرانية المعادي، عن عمر قارب ٧٢ سنة بعد أن خدم خدمة كهنوتية دامت لـ ٣٥ سنة.

ولد الأب المتنيح يوم ١٣ يونيو ١٩٤٩، وسيم كاهنًا في ١٥ أغسطس ١٩٨٦ ونال رتبة القمصية في ٨ يونيو ٢٠١٢.

وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم الأحد في كنيسة القديسة مريم المجدلية بكوتسيكا.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خالص العزاء لنيافة الأنبا دانيال أسقف إيبارشية المعادي ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص بيشوي بيشاي، ملتمسا عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.