شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿شعبة الذهب: الوقت الحالي الأفضل للشراء.. والشبكة المعقولة لا تقل عن 20 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الشبكة المعقولة لا تقل عن 20 أو 30 ألف جنيه، موضحا أن الإقبال متزايد على عيار 21 في محافظات الوجهين البحري والقبلي، مردفًا «الصعايدة بيحبوا غوايش 21».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار الذهب شهدت هبوطًا كبيرًا أواخر فبراير الماضي بسبب طرح كميات كبيرة من المعدن الأصفر في البورصات العالمية.

وأكد أن هبوط الذهب جاء بعد بدء التواصل للقاح مضاد لفيروس كورونا، مردفا: «السندات والأسهم آخذة في الارتفاع بعد هدوء الحالة الاقتصادية».

وأضاف أن مبيعات الذهب في مصر ليست كبيرة مثل ما هي في الخارج، وبلغت المبيعات خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي فيما عرف بعام ذروة كورونا بين 20 إلى 30 طنًا سنويًا، حين كانت تصل إلى 50 طنًا قبل كورونا.

وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر كيلو الذهب انخفض 50 ألف جنيه في الوقت الحالي، مردفا: «الوقت الحالي الأفضل لمن يريد شراء الذهب من المواطنين والمستثمرين».

ولفت إلى أن الحركة سوف تزداد بفعل عيد الأم الفترة المقبلة والأسعار ستشهد تحركًا، موضحا أن «شبكة الخطوبة الآن وصلت بالنسبة للعروسة إلى دبلة وخاتم ذهب كأقصى شيء ودبلة فضة للعريس».