شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على تطوير الريف المصرى يوضح خطط المشروع لتطوير القرى وتوصيل الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام الهلباوى المشرف على مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، إن الدولة وضعت خطة لكل مركز وقرية من أجل تطويرها، حيث تضم أكثر من 10 آلاف نجح وقرية يضمون 17,8 مليون نسمة أى قرابة 3,5 مليون أسرة سيستفيدون من مشورع تطوير الريف المصرى.

وأضاف المشرف على مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيز، أن البيانات الخاصة بتلك القرى التى من المستهدف تطويرها متوافرة، ولكن نحن ندقق فى بيانات تنفيذ هذا التطوير.

وأوضح المشرف على مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم إرسال القوافل الطبية لتقديم خدمة صحية إلى العزب والنجوع التي ليس لديها وحدات صحية، موضحا أنه يتم دراسة كل قرية بحيث معرفة ما تحتاجه من خدمات خاصة بالمياه والغاز والكهرباء ومن سيدخل قبل الأخر، بحيث يتم الحفر في الشارع مرة واحدة، كما يتم عمل خطة للقرى التي سيدخل لها صرف صحى أولا ومن سيدخل لها الغاز أولا لأن لديها صرف صحى، موضحا أنه سيتم تدشين 4 مجمعات خدمية في القرى التي يتم تطويرها.