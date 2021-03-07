شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس: الشتاء لم ينته وانخفاض الحرارة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة قائلا «الشتاء لم ينته بعد وسيحدث انخفاض في الحرارة مرة أخرى ابتداء من الخميس تصل قيمته إلى 10 درجات لتبلغ 23 درجة».

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة لتصل إلى 24 درجة على القاهرة، بينما تكون ذروة الارتفاع يوم الثلاثاء والأربعاء حيث تصل إلى 33 على القاهرة».

وأشار إلى أن الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة بسبب منخفض جوي صحراوي بشرق ليبيا يمتد تأثيره إلى مصر، مصحوب بنشاط رياح مثير لـ الأتربة خاصة على المناطق الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري.

ولفت إلى أن درجات الحرارة ستتراوح على شمال وجنوب البلاد يوم الأربعاء ما بين 33 و35.

وأكد أنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار خلال الفترة القريبة.