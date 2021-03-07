شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحامول يتابع أعمال النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اليوم الاحد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول اعمال النظافة وتحسين الخدمات بالمدينة والقري موجها بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين والقري.

حيث تابع عصام القصيف نائب رئيس المدينة يرافقه جهاز النظافة والتجميل تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع تراكمات القمامة ومسح الشوارع ورفع الأتربة بجوار الارصفة مع متابعة الأعمال اليومية للنظافة وذلك بشوارع وأحياء المدينه.

كما تابعت شيماء السعيد، رئيس قرية الابعادية اعمال النظافة بشوارع القرية ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية ونظافة الطريق الرئيسي الحامول بلطيم بنطاق الوحدة المحلية بالابعادية.

كما تابع على العيسوي، رئيس قرية السحايت أعمال اصلاح انفجار بخط مياه الشرب الرئيسي بقرية نمرة ٣ وعودة المياه مره أخرى للمنطقة.

نظافه

نظافه

نظافه

نظافه

نظافه

نظافه