شكرا لقرائتكم خبر عن غضب من التحرش بـ«عروس البحر» المُهدَّدة بالانقراض في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الغضب والاستهجان الشديد انتابت العاملين فى مجال الغوص والأنشطة والبيئة البحرية وحماية الثدييات البحرية من المصريين والأجانب فى البحر الأحمر، بالتزامن مع رصد واقعة تحرش إحدى العاملات فى مجال تسويق رحلات الغوص بقرية سياحية فى مرسى علم بحيوان عروس البحر المُهدَّد بالانقراض، والركوب على ظهره وتصوير الواقعة بالفيديو، ومحاولة عروس البحر الهروب والابتعاد عنها.

وأكد العاملون أن هذه الواقعة تُعد مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية، مطالبين بحماية هذا الحيوان من الممارسات البيئية المخالفة التى تهدد حياته وتزعجه، فيما أكدت جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر، فى بيان، أن التحرش وملامسة الكائنات البحرية المُهدَّدة بالانقراض مخالفة قانونية صريحة ومخالفة للمعاهدات الدولية التى تحمى هذه الكائنات، وتمثل هذه المخالفات التى تم رصدها ضغوطًا كبيرة لهروب هذه الثدييات من بيئتها الحالية إلى أماكن أخرى آمنة، بالإضافة إلى أن مطاردة وإزعاج هذه الكائنات والركوب عليها أمور تتسبب فى وقوع أزمات قلبية لهذه الحيوانات ونفوقها. وطالب مسؤولو الجمعية بفتح تحقيق عاجل مع المتسبب فى ارتكاب المخالفة لعدم تكرارها مرة أخرى، لافتين إلى أن عروس البحر محمية بموجب القانون المصرى، ومدرجة فى الملحق الثانى من اتفاقية التجارة الدولية للكائنات المُهدَّدة بخطر الانقراض، والعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى، وإزعاجها ومطاردتها قد يؤديان على المدى البعيد إلى هجرة هذه المجموعات من تلك المناطق.