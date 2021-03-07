شكرا لقرائتكم خبر عن بالطبل والمزمار.. أهالي المنيا يستقبلون سفير الفاتيكان في مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل العشرات من المسلمين والمسيحيين اليوم الأحد، سفير دولة الفاتيكان بمصر المطران نيقولاس هنري بالورود والطبل البلدي والرقص بالحصان خلال زيارته لكنائس أم النعم ومارجرجس والأم تريزا والهريف ونجع الدك والفقاعي بمركزأبوقرقاص، في إطار زيارته الرعويه لمحافظة المنيا التي تستمر حتى الأربعاء المقبل.

اصطف المواطنون للترحيب بسفير الفاتيكان ومطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك بشارة جودة وقدموا إليهما الورور وتبادل السفير مع الأهالي التحيه والسلام في حضور الأكليروس وشعب الكاتدرائية.

وقد زار السفير والوفد المرافق له منطقة آثار بني حسن الشروق بأبوقرقاص مشيدا بعظمة الحضارة المصريه القديمه.

وقال الأب بطرس خلف منسق عام لجنة زيارة سفير دولة الفاتيكان إلى محافظة المنيا إن السفير زار الخميس الماضي إيبارشية أبوقرقاص احتفالا بعيد الإيبارشية الأول ومرور عام على تجليس الأنبا بشارة جودة مطرانا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص مشيرا إلى أن سفير الفاتيكان سيزور كل كنائس الإيبارشية وعددها 21.

وحرصت مطرانية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، على استقبال سفير الفاتيكان، بالترانيم، وأقراع الأجراس، فور وصوله إلى كنسية المطرانية.

وقال الأنبا بشارة جودة مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص وملوى وديراموس، إن زيارة السفير تستغرق 6 أيام، في الفترة من 4 إلى 10 مارس الجارٍي، وستشهد زيارات لأماكن أثرية، ولقاءات رعوية داخل عددًا من الكنائس، موضحًا أن الزيارة تواكب العيد الأول لتأسيس الإيبارشية.

بالطبل والمزمار والرقص بالحصان أهالي المنيا يستقبلون سفير الفاتيكان بمصر

بالطبل والمزمار والرقص بالحصان أهالي المنيا يستقبلون سفير الفاتيكان بمصر

بالطبل والمزمار والرقص بالحصان أهالي المنيا يستقبلون سفير الفاتيكان بمصر

بالطبل والمزمار والرقص بالحصان أهالي المنيا يستقبلون سفير الفاتيكان بمصر