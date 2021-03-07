شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في مصر.. التنمية المحلية: تغطية قرية تونس بالفيوم بالكامل بخدمة «الواي فاي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمنت وزارة التنمية المحلية جهود الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لدعم أصحاب الورش والحرف اليدوية بقرية تونس واتفاقه مع أحد شركات المحمول على إتاحة موبايل أبليكيشن مجانًا لأصحاب الحرف اليدوية، وذلك فى إطار توجيهات الوزير اللواء محمود شعراوي، بأهمية دعم المشروعات البيئية فى المحافظات ومساعدة اصحابها فى ترويج مشروعاتهم.

وقال بيان صحفي الأحد، إن الأبليكيشن يساهم في عرض وتسويق منتجاتهم، بالإضافة لتحسين خدمة الإنترنت وتغطية قرية تونس بالكامل بخدمة «الواي فاي»، بشكل مجاني، كأول قرية مصرية تقدم فيها هذه الخدمة.

جدير بالذكر أن قرية تونس تعد من أشهر القرى التى تشتهر بالصناعات اليدوية البيئية المتميزة خاصة فى مجال الفخار فى محافظة الفيوم.

التنمية المحلية تتابع تخصيص أبليكيشن لأصحاب الحرف بقرية تونس

التنمية المحلية تتابع تخصيص أبليكيشن لأصحاب الحرف بقرية تونس

التنمية المحلية تتابع تخصيص أبليكيشن لأصحاب الحرف بقرية تونس

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