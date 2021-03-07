شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 3 مراكز دروس خصوصية بالمنتزة شرق الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قادت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه اول بالاسكندرية، حملة مكبرة اليوم الأحد، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة حرصا على حياة الطلاب.

شارك في الحملة هيئة الرقابه الادارية، ادارة الازمات والكوارث بالحي، إدارة رخص المحلات بحي منتزة اول ،إدارة رخص المحلات بحى المنتزه ثاني، وكيل وزارة التربيه والتعليم، مدير ادارة المنتزة التعليمية ،الاتصال السياسي بالتربيه والتعليم،التهرب الضريبى، والتامينات الاجتماعية.

ومن جانبها قالت رئيس الحى ان الحملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٣ مراكز تعليمية بنطاق الحى.

غلق وتشميع ٣ " سناتر " بالمنتزة شرق لاسكندرية- صور

غلق وتشميع ٣ " سناتر " بالمنتزة شرق لاسكندرية- صور

غلق وتشميع ٣ " سناتر " بالمنتزة شرق لاسكندرية- صور