شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدٍّ على أرض زراعية بطريق الأقصر - قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى، كل في قطاعه، ونائبا رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفر المرور اليومي عن رصد بناء مخالف بالطوب الأبيض على طريق (الأقصر- قنا الزراعي) بمساحة 220 مترا بقرية الأقالتة وتمت الإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. شارك في حملة الإزالة كل من رئيس القرية، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بمعدات الحملة الميكانيكية.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة حملة نظافة وتجميل شاملة استهدفت المدينة والمسارات السياحية، الميناء السياحى، وقريتي الضبعية والبعيرات.

وشدد رئيس المدينة على أعمال النظافة بالمدينة والقرى التابعة واستمرار الحملات لتشمل كافة القرى تباعًا.