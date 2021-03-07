إزالة حالة تعدٍّ على أرض زراعية بطريق الأقصر - قنا

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدٍّ على أرض زراعية بطريق الأقصر - قنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى، كل في قطاعه، ونائبا رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأسفر المرور اليومي عن رصد بناء مخالف بالطوب الأبيض على طريق (الأقصر- قنا الزراعي) بمساحة 220 مترا بقرية الأقالتة وتمت الإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. شارك في حملة الإزالة كل من رئيس القرية، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بمعدات الحملة الميكانيكية.
وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة حملة نظافة وتجميل شاملة استهدفت المدينة والمسارات السياحية، الميناء السياحى، وقريتي الضبعية والبعيرات.
وشدد رئيس المدينة على أعمال النظافة بالمدينة والقرى التابعة واستمرار الحملات لتشمل كافة القرى تباعًا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954