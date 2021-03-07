شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة إسنا يتابع أعمال الجسات لشبكة الصرف الصحي ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا برفقة أبوعوف العفي رئيس قرية توماس، أعمال الجسات الأرضية لشبكة انحدار الصرف الصحي بقرية توماس ٢ استعدادا لبدء العمل، والتي سيتم ربطها على محطة رفع توماس ٢.
وأكد رئيس المركز أن مجلس قروى توماس يوجد به ثلاث محطات رفع للصرف الصحي ( توماس ١- توماس الوسطى- توماس ٢ ).
وتم إسناد كافة الأعمال للشركة المنفذة، وسيتم العمل بهم خلال المبادرة الرئاسية لتطوير ١٥٠٠ قرية، بجانب تحديد كافة متطلبات القرية في كافة القطاعات الخدمية، والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة» وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
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