شكرا لقرائتكم خبر عن زوج إحدى ضحايا طبيب الصف المزيف : «خيط لمراتي غلط.. ولم أقدم فيه شكوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد بيومي، زوج إحدى ضحايا الطبيب المزيف بالإسماعيلية، إنه لجأ للكشف عند الطبيب المزيف صلاح ع، بمركز الصف التابع للجيزة، بسبب ضيق الوقت قبل الولادة، وأجرى لزوجتي «ولادة قيصرية».

وأضاف «بيومي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية TeN، مساء اليوم الأحد: «أجرى لزوجتي ولادة قيصرية في 2019، وأصيبت بتعب شديد بعدها، وفوجئنا أنه (مكنش مخيط الطبقات الداخلية، فقط كان الخيط للطبقة الخارجية، وكان مفهمنا إنه مخيط ليزر».

وواصل: «لم أقدم شكوى في الطبيب لدى النقابة، وقولت الحمد لله زوجتي بقت كويسة وخلاص».

وأشار إلى أنه قرر الكشف في عيادته بناء على ترشيح من أصدقاء، و«كنت بسمع ناس كتير بتمدح فيه»، متابعا: «ولكن لما قصته انكشفت، عرفت إن فيه حالات اتوفت على ايده وانكشفت مصائبه».