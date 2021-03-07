شكرا لقرائتكم خبر عن «علوم البحار» يحذر: الصيد بالبنادق يهدد سلاحف البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير علمى صادر عن معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة وقوع حوادث تعد على السلاحف البحرية المهددة بالانقراض من خلال استخدام بنادق الصيد لقتل هذه السلاحف والاستيلاء على درقاتها الظهرية، حيث تبين من المعاينة العلمية لأحدى السلاحف الخضراء النافقة وجود إصابة متعمدة ببندقية صيد فى الرأس ما أدى إلى نفوقها.

وذكر التقرير أنه تبين من الفحص الظاهرى أنها أنثى من نوع السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض ويبلغ طولها 68 سنتيمترا، وعرض الدرقة 70 سنتيمترا، فى حالة تعفن شديد، وتبين أنها مصابة فى الجمجمة إصابة مباشرة ومتعمدة بواسطة بندقية صيد وتم قطع الجزء الخلفى للدرقة بآلة حادة، وعقب الانتهاء من المعاينة تم دفن السلحفاة بالمدفن الصحى بالمعهد لعدم صلاحيتها للتحنيط.

وأكد عدد من العاملين بالأنشطة البحرية والغوص بالبحر الأحمر أن انتشار الممارسات البشرية المخالفة وراء تكرار ظاهرة نفوق السلاحف البحرية المهددة بخطر الانقراض بالبحر الأحمر ما بين الصيد الجائر بالشباك المخالفة فى مناطق تواجدها وحوادث الاصطدام برفاصات اللنشات السياحية، والتى أصبحت التهديد الجديد لحياة هذه السلاحف يتمثل فى انتشار الصيد بالبنادق والاستيلاء على درقاتها الظهرية لبيعها بأسعار كبيرة لتجار الهدايا وذبحها للحصول على دمائها وبيعها لعدد من مروجى الخرافات حول أهميتها فى القدرة الجنسية للرجال وعلاج العقم لدى السيدات.

وحذرت جمعيات المحافظة على البيئة البحرية بالغردقة من استمرار الانتهاكات العديدة للسلاحف البحرية وتزايد حالات النفوق، مع غياب المراقبة لجهاز محميات البحر الأحمر وتزايدت حوادث نفوق السلاحف البحرية حتى تجاوز العدد نحو ١٥ سلحفاة خلال عام واحد فقط.