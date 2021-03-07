شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 260 مترًا بقرية طفنيس في إسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بمنطقة الكيمان.
وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بمساحة ٢٦٠م بمنطقة أبو شحات التابعة لقرية طفنيس عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض على أراضي زراعية دون سند من القانون وتم تحرير محضر بالواقعة.
وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، لرصد اي تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين. وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.
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