شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 260 مترًا بقرية طفنيس في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بمنطقة الكيمان.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بمساحة ٢٦٠م بمنطقة أبو شحات التابعة لقرية طفنيس عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض على أراضي زراعية دون سند من القانون وتم تحرير محضر بالواقعة.

وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، لرصد اي تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين. وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.