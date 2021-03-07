شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 95 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط فريق الرقابة التموينية، بمديرية التموين في المنيا ،95 مخالفة تموينية متنوعة، بينها 22 محضر خبز ناقص الوزن، و20 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، 25 محضر عدم وجود شهادات صحية.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، كما تم ضبط 29 كرتونه سجائر بدون فواتير، وسلع منتهية الصلاحية.

تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.