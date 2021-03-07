أخبار مصر

ضبط 95 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا

0 نشر
سعيد نافع 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 95 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط فريق الرقابة التموينية، بمديرية التموين في المنيا ،95 مخالفة تموينية متنوعة، بينها 22 محضر خبز ناقص الوزن، و20 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، 25 محضر عدم وجود شهادات صحية.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، كما تم ضبط 29 كرتونه سجائر بدون فواتير، وسلع منتهية الصلاحية.

تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا