شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1000 مريض في قافلة طبية بوحدة الندافين في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت قافلة طبية لخدمة المواطنين الاكثر احتياجا بوحدة صحية ( الندافين ) بمحافظة الأقصر وذلك بعدد٩ عيادات تضم التخصصات التالية (باطنة وأطفال وجراحة ونساء وعظام وجلدية وأسنان وأنف وأذن وأيضا تنظيم أسرة).

وأوضح الدكتور طاهر أيوب، أن إجمالى عدد المترددين فى تلك القافلة التى أقيمت على مدار يومين بلغ ١٠٠٠ حالة فى مختلف التخصصات.

وجدير بالذكر أن الخدمات المقدمة: أشعة وتحاليل وتثقيف صحى وإعداد تقارير طبية لتحويل الحالات للمستشفيات أو علاج على نفقة للدولة وقياس الضغط والسكر وتقديم علاج مجانى وتلقى المرضى المشورة اللازمة والتوعية الصحية والعلاج المجانى. وقد تم ذلك باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الوافدين والمرضى.